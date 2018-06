Todeslenker hat keine Erinnerung mehr

Kurze Jeans, T-Shirt und gebückte Haltung: So stellte sich der 39-Jährige den Geschworenen, die wohl erst am Donnerstag ihr Urteil fällen werden. „Er hat bei der Frontalkollision den Tod einer anderen Person in Kauf genommen“, führte Carolin Weißenbacher aus. Laut der Staatsanwältin war er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig (manisch-schizoaffektive Störung) und könnte daher in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher kommen. In Behandlung ist er seit Monaten.