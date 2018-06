Warriors dank „Chef Curry“ im NBA-Finale 2:0 voran

Die Golden State Warriors führen im Finale der National Basketball Association (NBA) gegen die Cleveland Cavaliers 2:0. Der erneut von Stephen Curry mit 33 Punkten angeführte Titelverteidiger aus Oakland feierte am Sonntagabend (Ortszeit) einen klaren 122:103-(59:46)-Heimsieg. Das dritte Match der „best of seven“-Serie steigt nun in der Nacht auf Donnerstag (3.00 Uhr MESZ) in Cleveland.