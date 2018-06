Verhaftungswelle vor Aus für Frauen-Fahrverbot

Dem historischen Schritt, dass Frauen in Saudi-Arabien in wenigen Wochen das Autofahren erlaubt wird, geht eine Verhaftungswelle voraus: 17 Verdächtige, zum Großteil Frauenrechtlerinnen, wurden festgenommen. Ihnen wird eine „Gefährdung“ der Sicherheit des erzkonservativen Königreichs zur Last gelegt, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Menschenrechtsorganisationen hatten zuletzt von mindestens elf Festnahmen gesprochen.