„Vogue“ regt mit saudi-arabischer Prinzessin auf

Das Cover der saudi-arabischen Ausgabe der „Vogue“ lässt derzeit die Wogen hochgehen. Darauf ist Prinzessin Hayfa Bint Abdullah Al Saud zu sehen, die am Steuer eines roten Mercedes Cabrios sitzt - damit will das Frauenmagazin dem Umstand huldigen, dass Frauen in dem erzkonservativen Königreich bald Auto fahren dürfen. Dass sich in der Zwischenzeit mehrere Aktivistinnen in Haft befinden, weil sie sich gegen das Verbot auflehnten, sorgt für Kritik am Königshaus und an der Zeitschrift.