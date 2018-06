Unsere Fußball-Helden besiegen Deutschland mit 2:1

Einfach unglaublich! Österreichs Fußball-Nationalteam besiegte unseren „Lieblingsnachbarn“ Deutschland im ausverkauften Klagenfurter Stadion mit 2:1. Der siebente Sieg in Serie ließ Alaba, Arnautovic & Co. selbst mit dem legendären Wunderteam gleichziehen. Der Weltmeister wurde phasenweise sogar an die Wand gespielt, war mit dem Ergebnis noch gut bedient. Und das zwei Wochen vor WM-Beginn! Am Sonntag kommt übrigens Brasilien ins Happel-Stadion. Im Video oben sehen Sie die traumhaften Tore.