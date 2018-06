Wäre Koller früher gegangen, wären wir bei der WM!

Logisch: Jammern nutzt jetzt nicht mehr viel. Aber es hat an diesem historischen Fußball-Abend schon etwas geschmerzt. Wir besiegen den Weltmeister Deutschland mit 2:1, haben zuletzt auch WM-Veranstalter Russland beim 1:0-Erfolg dominiert, gewannen sieben Länderspiele in Serie - und sind dennoch bei der Weltmeisterschaft in knapp zwei Wochen nur TV-Zuschauer. Einfach bitter. Und man wird diesen Verdacht nicht los, dass der ÖFB einfach zu spät gehandelt hat. Hätte man sich früher von Marcel Koller getrennt, wäre gar Franco Foda früher zu diesem Team gestoßen, wären wir wohl bei der WM dabei.