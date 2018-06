Erst junge Frau belästigt, dann Reizgas versprüht

Es waren wilde Szenen, die sich am Freitagvormittag in einem Stiegenhaus in der Wehlistraße im Bezirk Brigittenau abgespielt hatten. Die 22 Jahre alte Frau wurde zunächst von dem 44-jährigen Verdächtigen belästigt, der Vorfall spielte sich allerdings vor den Augen von Zeugen ab. Rasch waren weitere Familienmitglieder des Opfers, die 28 Jahre alte Schwester, die 51 Jahre alte Mutter und ein weiterer Verwandter im Alter von 28 Jahren, zur Stelle und eilten der jungen Frau zu Hilfe, so Polizeisprecher Daniel Fürst.