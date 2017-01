Trophäen & Titannagel: Neue Hermann- Maier- Galerie

"Es ist schon sehr toll, wenn man sieht, was sich alles zusammengehäuft hat", kommentierte Maier die Sammlung von Trophäen, Fotos und wichtigen Einzelstücken aus seiner Karriere als Skifahrer. Der Doppel- Olympiasieger und dreifache Weltmeister stellte seine Pokale und Medaillen gerne zur Verfügung. "Es ist ja nicht so einfach, einen Ort zu finden, wo man das alles unterbringt", sagte Maier. "Wir sind sehr stolz auf unseren Hermann Maier", sagte Flachaus Bürgermeister Thomas Oberreiter.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Die Ausstellung zeigt alle Olympia- und WM- Medaillen, sowie alle Weltcup- Kristallkugeln, die Maier in seiner Karriere errungen hat. Mittlerweile spielen die Trophäen in Maiers Leben eine geringe Rolle. Mit zwei Hotels, einer Skischule und drei Kindern ist Maier ausgelastet. "Ich habe gar keine Zeit, mir zu überlegen, was das alles bedeutet. Ich lebe in der Gegenwart."

Überblick verloren

Zwischenzeitlich hat der 44- Jährige auch den Überblick über seine Weltcup- Kugeln verloren. "Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie viele Kugeln es sind. Wenn ich einen Pokal jetzt sehe, sehe ich auch weniger den Pokal, sondern viel mehr das, was an diesem Tag passiert war, und ob es ein leichter oder schwieriger Sieg war."