Dopingverdacht: Russin Ivanova gesperrt

Die russische Skilangläuferin Julia Iwanowa hat eine vorläufige Sperre wegen Doping- Verdachts bestätigt. Sie habe die entsprechende Benachrichtigung bekommen, sagte die Olympia- Teilnehmerin 2014 am Samstag der Agentur Tass in Moskau. Der Weltskiverband FIS hat sechs russische Langläuferinnen und Langläufer gesperrt, weil sie bei Nachprüfungen in Verdacht geraten sind, in Sotschi gedopt zu haben.