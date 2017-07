G20- Chaos: Hier platzt einem Polizisten der Kragen

"Einem Polizist platzt der Kragen", schrieb der User auf Twitter, als er das Video online stellte. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Während die einen meinen, hier sei ein Fall übertriebener Polizeigewalt dokumentiert, jubeln andere dem Beamten zu. Nach den Krawallen in Hamburg musste sich auch die Polizei mit einigen Vorwürfen auseinander setzen - man sei zu hart vorgegangen bzw. zu wenig vorbereitet gewesen, heißt es. Auch der Umgang mit Journalisten wurde kritisiert.

Foto: AFP

Polizeipräsident weist Vorwürfe zurück

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer wies diese Vorwürfe zurück. Seine Bilanz fiel am Sonntag nach dem Gipfel dennoch gemischt aus: Er sei stolz, dass es bei dem bisher größten Einsatz der Hamburger Polizei gelungen sei, die Sicherheit des Treffens "mit den zahlreichen Störversuchen" bis zum Schluss zu gewährleisten, sagte Meyer.

Ihn bedrücke aber, dass es nicht gelungen sei, Verletzungen der Einsatzkräfte zu vermeiden und den Schutz des Eigentums der Hamburger Bürger umfassend zu gewährleisten. Rund um das Treffen der großen Wirtschaftsmächte war es zu heftigen Krawallen mit zahlreichen Verletzten gekommen.

Foto: AFP

G-

20-

Mehr als 20.000 Beamte seien im Einsatz gewesen, erklärte Meyer. Es sei "alles, aber auch wirklich alles Menschenmögliche an Vorkehrungen getroffen" worden. Mit Blick auf den juristischen Streit um Übernachtungscamps fürKritiker betonte Meyer, für die Polizei sei es wichtig gewesen, "keine Schlafstätten für militante Extremisten" in Hamburg zu haben; das sei letztlich aber nicht gelungen. Es sei schwierig, wenn "Täter ohne Bezug zum Gipfel" an unterschiedlichen Stellen der Stadt in einer "Kleingruppentaktik" agierten.

Bisher seien insgesamt 37 Haftbefehle gegen Verdächtige erwirkt worden, sagte der Hamburger Einsatzleiter Hartmut Dudd. Den Angaben zufolge wurden insgesamt 476 Beamte verletzt.