Benzin um 20% teurer: Mexikaner plündern Geschäfte

Ausnahmezustand herrschte am Mittwoch in zahlreichen Orten in Mexiko: Als Reaktion auf eine 20- prozentige Benzinpreiserhöhung gingen Tausende Menschen auf die Straße. Im Rahmen der Proteste brachen Demonstranten in Geschäfte ein und plünderten die Regale. Sogar Waschmaschinen wurden davongetragen (siehe Video). Ein Polizist starb bei dem Versuch, einen Überfall auf eine Tankstelle zu verhindern.