Tennis- Beauty Wozniacki begeistert bei Nackt- Dreh

Bevor Wozniacki in Wimbledon den nächsten Anlauf zu ihrem ersten Grand- Slam- Titel nimmt, präsentierte sich die einstige Nummer eins der Tennis- Welt nackt für die "ESPN Body Issue 2017”. "Mich interessiert nicht, was andere Leute von mir denken", betont die Dänin.

Starke Form vor Wimbledon

Die zuletzt sehr stark spielende Wozniacki kämpft am Samstag um den Turniersieg in Eastbourne. Im Halbfinale setzte sie sich nach 2:09 Stunden mit 6:2, 3:6 und 7:5 gegen die Britin Heather Watson durch. Ihre Finalgegnerin ist Karolina Pliskova aus Tschechien.

Derzeit liegt Wozniacki in der Weltrangliste auf dem sechsten Rang. Ab Montag geht sie in Wimbledon auf dem "heiligen Rasen" auf Titeljagd. Zum Start trifft sie in London auf die Ungarin Timea Babos.