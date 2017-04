Asylwerber fiel in Zug über Studentin her

"Das Opfer hat in Todesangst geschrien", sagt Staatsanwältin Kerstin Schilcher- Schmidt. Zum Glück hörten andere Zugpassagiere die Hilferufe und rissen den Afghanen von der Studentin herunter. Mit einem Komplizen stand der Asylwerber am Donnerstag in Graz wegen versuchter Vergewaltigung vor Gericht.