Ryan Reynolds: So heißt seine zweite Tochter

Ines hat mit ihren zwei Monaten schon den ersten öffentlichen Auftritt hinter sich, berichtet "Bang". Letzte Woche bekam Papa Ryan seinen Stern auf dem "Walk auf Fame" und bei diesem besonderen Ereignis durften seine drei Frauen natürlich nicht fehlen.

Mit Kind und Kegel hat Ryan Reynolds seine Auszeichnung mit einem Stern am "Walk of Fame" gefeiert. Foto: AFP

"Das war einer der seltenen Anlässe, an dem wir gedacht haben, wir müssen einfach den ganzen Klan mitbringen", erzählte der sonst sehr auf Privatsphäre bedachte Schauspieler. "Ich hätte das in 20 Jahren bereut, wenn wir es nicht getan hätten."

James Reynolds hat das Mikro entführt und hüpft auf den roten Teppich. Foto: AFP

Bei der Zeremonie stahl dann aber die fast zweijährige James ihrem Vater die Show, als sie sein Mikrophon stibitzte und es in die Menge hielt. Der 40- Jährige nahm es seinem kleinen Sonnenschein aber nicht übel. In einer berührenden Rede drückte er seine Liebe für seine kleine Familie aus. "Ich will meiner Frau Blake danken, die hier bei mir sitzt. Sie ist alles für mich. Du bist das beste, was mir je passiert ist. Du machst alles besser, alles in meinem Leben. Und du hast mir zwei unglaubliche Kinder geschenkt, wie ich sie mir nie hätte erträumen können."