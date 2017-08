Wöber- Klub Ajax und Sturm- Bezwinger Fenerbahce out

Ajax Amsterdam ist bereits im Play- off der Europa- League gescheitert. Der Finalist der Vorsaison musste sich am Donnerstagabend bei Rosenborg Trondheim mit 2:3 geschlagen geben. Schon das Hinspiel in Amsterdam hatte der neue Klub von ÖFB- Teamneuling Maximilian Wöber mit 0:1 verloren. Der 19- jährige Wöber war am Donnerstag für kolportierte 7,5 Millionen Euro von Rapid zu Ajax gewechselt. Auch der türkische Topklub Fenerbahce Istanbul hat etwas überraschend die Europa League verpasst.