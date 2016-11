Wiesberger beendet Tour- Finale in Dubai auf Rang 4

Damit sicherte sich Wiesberger seinen Platz unter den besten 50 der Welt ab. Der Oberwarter darf nun im kommenden Jahr weiter mit Top- Events wie zum Beispiel dem US Masters in Augusta planen. Zudem schaffte er noch den Sprung unter die Top 10 des Race to Dubai, was Bonuszahlungen bringt.

In der kommenden Woche ist Wiesberger mit Martin Wiegele beim World Cup of Golf im Kingston Heath GC von Melbourne am Start.

Ergebnisse World Tour Championship in Dubai (Par 72)

Endstand nach 4 Runden:

1. Matthew Fitzpatrick (ENG) 271 Schläge (69+69+66+67)

2. Tyrrell Hatton (ENG) 272 (71+66+67+68)

3. Charl Schwartzel (RSA) 274 (70+67+70+67)

4. u.a. Bernd Wiesberger (AUT) 275 (70+67+70+68)