Rapid- Coach Canadi überrascht mit dieser Startelf

Das Auswärtsspiel gegen KRC Genk steht für Rapid unter dem Motto "Verlieren verboten". Eine Niederlage gegen den Gruppe- F-Tabellenführer aus Belgien wäre gleichbedeutend mit dem Ende aller Chancen auf den Einzug ins Sechzehntelfinale, sofern Bilbao das Parallelspiel gegen Sassuolo gewinnt. Die Grün- Weißen gehen mit dieser Aufstellung ins Spiel: Novota - Dibon, Schösswendter, Sonnleitner - Wöber, Grahovac - Schrammel, Schaub, Thurnwald - Traustason, Joelinton

Nach zwölf Jahren Pause will die Austria im Europacup wieder einmal überwintern. Vor dem Heimspiel gegen Astra Giurgiu haben die Violetten alles in der eigenen Hand. Mit einem Erfolg gegen Rumäniens Meister am Donnerstagabend im Happel- Stadion dürfte der Einzug ins Sechzehntelfinale fixiert sein, sofern Viktoria Pilsen im Parallelspiel gegen AS Roma nicht gewinnt. Diese Austria- Elf schickt Thorsten Fink ins Rennen: Hadzikic - Martschinko, Filipovic, Rotpuller, Stryger - Holzhauser, Serbest - Venuto, Grünwald, Pires - Kayode

Experte Michael Konsel prophezeit heute einen "Jubeltag für die österreichischen Klubs":