Hinteregger köpfelt Stögers 1. FC Köln ins Unglück

RB Leipzig, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund haben am Karsamstag in der deutschen Bundesliga mit Heimsiegen ihre Anwartschaft auf einen Platz in der Champions League gefestigt. Leipzig besiegte Freiburg mit 4:0, Hoffenheim bezwang Borussia Mönchengladbach 5:3 und Dortmund gewann gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1. Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt feierte der FC Augsburg nicht zuletzt dank der ÖFB- Legionäre Martin Hinteregger und Kevin Danso, die das Innenverteidiger- Duo bildeten.