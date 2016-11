Ex- Bundesliga- Profi wegen Wettbetrugs verurteilt!

"Hocemo ili necemo?" - (übersetzt: Machen wir es oder nicht?). Selbst aus den Telefonmitschnitten waren eindeutige Absprachen zwischen den beiden Angeklagten herauszuhören. Insgesamt fünf kurze Gespräche wurden am zweiten Prozesstag im Landesgericht Salzburg abgespielt. Doch beide gaben vor dem Senat an, ihre eigene Stimme nicht erkannt zu haben. Obwohl deutlich und mehrmals der Spitzname "Iko" des Kroaten sowie der Vorname des Österreichers gefallen waren.

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

104.000 Euro Wettgewinn

Im Detail ging es um zwei Bundesliga- Spiele aus dem Jahre 2009. Beim 4:0- Sieg von Red Bull Salzburg über den Kapfenberger SV im August hatte der Ex- Kicker 15.000 Euro kassiert. 104.000 Euro Wettgewinn hatten die Angeklagten nämlich mit dem richtigen Tipp beim Online- Wetten gemacht. Beim zweiten Spiel, der KSV gewann am 28. Oktober knapp gegen Austria Wien, ging es nur um versuchten Betrug.

Foto: APA/dpa/Martin Gerten

Richterin sieht Fall "absolut ausermittelt"

Beweise fand die Richterin auch durch die polizeilichen Nachforschungen im deutschen "Wettskandal" um den verurteilten Wett- Paten Ante Sapina. So waren dessen Vertraute auch Kontaktpersonen der Angeklagten. Die Sache war dank der "deutschen Gründlichkeit", so die Richterin, "absolut ausermittelt." Verteidiger Andreas Schöppl verwies noch in seinem Plädoyer auf die einjährige Verfahrensdauer. Auf weitere Rechtsmittel wurde verzichtet.