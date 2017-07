Beach- WM- Auftakt dürfte warm und trocken werden

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

09:43 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

WM- Auftakt warm und trocken

Die aktuell ungewöhnlich kühlen Temperaturen bereiten manchem Beach- Volleyball- Fan eventuell Sorgen. Furcht vor Regen und Kälte sind aber unbegründet. Denn der WM- Auftakt auf der Wiener Donauinsel am Freitag dürfte warm und trocken ausfallen. Für das Wochenende sind die Prognosen dann wieder sommerlich.

22:31 Uhr: +FUSSBALL+

Spaniens Verbandschef Villar für ein Jahr suspendiert! Spaniens oberste Sportbehörde (CSD) hat den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes (RFEF), Angel Maria Villar Llona, wegen mutmaßlicher Verwicklung in einen Korruptionsskandal für ein Jahr suspendiert. Wie CSD- Chef Jose Ramon Lete am Dienstag in Madrid bekannt gab, entschied der Vorstand des Gremiums einstimmig, RFEF- Vizepräsident Juan Padron ebenfalls für ein Jahr seines Amtes zu entheben. Die - der spanischen Regierung unterstellte - Behörde begründete ihre Entscheidung mit dem Ermittlungsverfahren der Justiz gegen den 67- jährigen Villar Llona, gegen dessen Sohn Gorka und weitere Spitzenfunktionäre. Der spanische Fußballboss, der seit fast 30 Jahren an der Spitze des Verbandes steht, befindet sich wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft.

21:22 Uhr: +BASKETBALL+

NBA- Profi Derrick Rose wechselt zu Cleveland! Basketball- Profi Derrick Rose wird in der neuen NBA- Saison für die Cleveland Cavaliers auf Korbjagd gehen. Der 28- jährige Spielmacher unterschrieb einen Einjahresvertrag und wird Teamkollege von Superstar LeBron James. Rose spielte in der vergangenen Spielzeit bei den New York Knicks, für die er in 64 Partien auf durchschnittlich 18 Punkte kam. "Ich habe nur ein Ziel: zu gewinnen", erklärte der wertvollste NBA- Profi (MVP) aus dem Jahr 2011. Laut Medienberichten soll der US- Amerikaner rund 2,1 Millionen Dollar verdienen. Die Cavs haben mit der Verpflichtung von Rose auch auf die immer wiederkehrenden Spekulationen um einen Trade- Wunsch von Aufbauspieler Kyrie Irving reagiert. Der 25- Jährige hat Cleveland um einen Wechsel gebeten, da er nicht mehr im Schatten von Top- Star James stehen möchte.

21:03 Uhr: +FUSSBALL+

Wolfsberger AC erreicht 0:0 in Testspiel gegen Hannover 96!

Testspiel- Ergebnis vom Dienstag

WAC - Hannover 96 0:0

20:53 Uhr: +FUSSBALL+

Leipzig gewann gegen Konyaspor - Sabitzer angeschlagen! RB Leipzig hat am Dienstag in Kematen ein Testspiel gegen den türkischen Cupsieger Konyaspor dank eines Freistoß- Treffers von Emil Forsberg (7.) mit 1:0 gewonnen. Der ÖFB- Internationale Marcel Sabitzer, der den Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl als Kapitän aufs Feld geführt hatte, musste nach 25 Minuten wegen einer - offenbar nicht gravierenden - Wadenverletzung ausgetauscht werden. Danach zog sich auch DFB- Teamstürmer Timo Werner eine Verletzung zu. Stefan Ilsanker spielte bis zur Pause, Konrad Laimer wurde mit Beginn der zweiten Hälfte eingewechselt.

19:41 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Gold für Weitspringerin Grünwald bei Jugendspielen in Györ! Österreichs Equipe jubelt am zweiten Tag der Europäischen Olympischen Jugendspiele in Györ über Gold: Weitspringerin Ingeborg Grünwald holte am Dienstag die erste ÖOC- Medaille. Die 16- jährige Salzburgerin gewann den Bewerb mit einer (windunterstützen) Weite von 6,23 Metern. "Der Wettkampf hätte für mich nicht besser laufen können. Im ersten Versuch gleich über 6 m, im zweiten dann die Siegerweite von 6,23 m. Das hätte ich mir nicht träumen lassen", freute sich Grünwald. 2018 gibt es am gleichen Schauplatz die U18- EM. Dann will sie wieder Edelmetall holen und sich für die Olympischen Jugendspiele 2018 in Buenos Aires qualifizieren. "Die Goldene hier soll nicht mein letzter Erfolg gewesen sein!"

16:52 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Walsh- Jennings sagt verletzt für Wiener WM ab! Die je dreifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin Kerri Walsh- Jennings muss für die Beachvolleyball- WM in Wien absagen. Die 38- jährige US- Amerikanerin verletzte sich am Wochenende beim World- Tour- Turnier in Olsztyn an der rechten Schulter und konnte das Spiel um Platz 3 nicht mehr spielen. Ihre Standard- Partnerin Nicole Branagh tritt an der WM ab dem 28. Juli nun mit Emily Day an. Das bedeutet auch eine Änderung für das österreichische Duo Teresa Strauss/Katharina Holzer, das nun im dritten Gruppen- Spiel des Pools A eben gegen Day/Branagh spielt. Strauss/Holzer bekommen es zudem am Samstag mit den topgesetzten Brasilianerinnen Larissa/Talita (BRA- 1) sowie am Sonntag mit Victoria Bieneck/Isabel Schneider (GER- 24) zu tun.

16:04 Uhr: +BASKETBALL+

Bayern mit Freiluft- Showmatch gegen Real am Flughafen! Die Basketballer des FC Bayern bestreiten in der Vorbereitung auf die neue Liga- Saison ein Freiluft- Showmatch gegen Real Madrid zwischen den Terminals des Flughafens München. Für die Partie am 16. September gegen den spanischen Rekordmeister wird auf dem überdachten Zentralbereich des Airports ein offizielles Parkett verlegt. Zudem sind Tribünen für 1500 Zuschauer geplant.

15:44 Uhr: +JUDO+

Olympiasiegerin von 1992 Blasco heiratet Finalgegnerin! Die spanische Judo- Olympiasiegerin von 1992 Miriam Blasco und ihre damalige Final- Gegnerin Nicola Fairbrother sind jetzt ein Paar fürs Leben. "Nicola und ich sind seit eineinhalb Jahren verheiratet", verriet Blasco in der Nacht zum Dienstag dem spanischen Fernsehsender "RTVE". Bei der Hochzeit habe man nicht nur Ringe, sondern auch die jeweiligen olympischen Medaillen von 1992 getauscht.

Die 53- Jährige, die vor 25 Jahren in Barcelona als erste Spanierin überhaupt olympisches Gold geholt hatte, erklärte, dass sie mit der Britin schon seit 22 Jahren zusammen sei. Die Beziehung der Rivalinnen in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm war allerdings bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen.

13:14 Uhr: +TENNIS+

Quali- Wildcard in Kitzbühel an Staatsmeister Lenny Hampel! Lenny Hampel, der sich kürzlich den österreichischen Staatsmeistertitel gesichert hat, erhält die für Ofner vorgesehene und freigewordene zweite Qualifikations- Wildcard. Für den 20- Jährigen geht es damit am kommenden Wochenende um den ersten Einzug ins Hauptfeld eines ATP- Turniers. Hampel spielte bisher eine starke Saison und holte sich in Heraklion und in Telfs die ersten beiden Einzel- Future- Titel seiner Karriere. Derzeit steht der Wiener als 371. in der ATP- Weltrangliste so hoch wie noch nie. Die zweite Quali- Wildcard in Kitzbühel ging bereits davor an den erst 18- jährigen Jurij Rodionov. Damit sind zwei von Österreichs heißesten Nachwuchs- Eisen in Kitzbühel am Start. Beide ÖTV- Hoffnungen schlugen sich auch unmittelbar vor Kitzbühel ausgezeichnet. Beim Challenger in Prag erreichten beide aus der Qualifikation den Hauptbewerb und stiegen dort jeweils durch umkämpfte Dreisatz- Siege sogar ins Achtelfinale auf.

12:33 Uhr: +EISHOCKEY+

Russe Saripow wegen Dopings zwei Jahre gesperrt! Der 36- jährige Eishockey- Flügelstürmer Danis Saripow ist einer von drei KHL- Spielern, die wegen Dopings gesperrt worden sind. Wie die KHL mitteilte, wurde der dreifache Weltmeister mit Russland in der Saison 2016/17 positiv auf nicht näher bezeichnete Substanzen, darunter ein Stimulanzium und ein verbotenes, harntreibendes oder zur Verschleierung genutztes Mittel, getestet. Saripow sei vom Internationalen Eishockey- Verband (IIHF) für zwei Jahre bis 22. Mai 2019 gesperrt worden. Weiters seien der kanadische Zagreb- Verteidiger Derek Smith und der Russe Andrej Konew von Wladiwostok bis September 2018 gesperrt worden. Die IIHF bestätigte die KHL- Mitteilung vorerst nicht.

11:18 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck mit tollem OSV- Rekord im WM- Finale über 800 m Kraul! Der Niederösterreicher Felix Auböck hat am Dienstag bei den Langbahn- Weltmeisterschaften der Schwimmer in Budapest das Finale über 800 m Kraul erreicht. Der Fünfte über 400 m Kraul belegte in den Vorläufen Rang vier, wobei er mit 7:49,24 Minuten seinen knapp drei Monate alten nationalen Rekord um gleich 6,62 Sekunden verbesserte. Der Endlauf der Top acht ist für Mittwoch um 19.05 Uhr angesetzt. Auböcks Teamkollege Patrick Staber kam über 200 m Delfin in 1:59,10 Minuten auf Rang 25 und verpasste damit das Semifinale der Top 16. Der Brite Adam Peaty markierte über 50 m Brust in 26,10 Sekunden den zweiten Weltrekord der Beckenbewerbe dieser Titelkämpfe.

11:07 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten verpflichtet Martin Rasner

Bundesligist SKN St. Pölten ist bei der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler fündig geworden. Der 22- jährige Martin Rasner, der zuletzt in Heidenheim engagiert war, wo er in Deutschlands 2. Liga sieben Mal zum Einsatz kam, wechselt zu den Niderösterreichern.

10:31 Uhr: +FUSSBALL+

Juan Bernat erleidet Riss des Syndesmosebandes

Bayern München muss ohne Juan Bernat in die neue Bundesligasaison starten. Der spanische Fußball- Nationalspieler wird dem deutschen Rekordmeister nach einem Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk auch zu Beginn der Gruppenphase in der Champions League Mitte September noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Der 24- jährige Außenverteidiger hatte sich auf der Asienreise beim 0:4 des FC Bayern im Spiel gegen AC Milan bei einem Zweikampf verletzt. Nach der vorzeitigen Rückreise aus China wurde er in München operiert, wie der deutsche Meister am Dienstag mitteilte. Über die Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben. Nach einem Syndesmosebandriss ist aber mit einer Spielpause von mindestens zwei Monaten zu rechnen. Für den Konkurrenten von David Alaba auf der linken Abwehrseite ist es die zweite schwere Verletzung in seiner Zeit in München. Im Herbst 2015 fehlte er ebenfalls lange nach einem Muskelbündelriss im Oberschenkel. Juan Bernat war 2014 für zehn Millionen Euro von Valencia CF zum FC Bayern gewechselt.

10:15 Uhr: +SCHWIMMEN+

Peaty verbesserte bei WM Weltrekord über 50 Meter Brust

Adam Peaty hat bei der Schwimm- WM in Budapest seinen eigenen Weltrekord über 50 Meter Brust verbessert. Der 22- jährige Brite benötigte am Dienstag in der Duna Arena 26,10 Sekunden und blieb damit 32 Hundertstelsekunden unter seiner alten Bestmarke von den Weltmeisterschaften in Kasan 2015. Es war der zweite Weltrekord bei den internationalen Titelkämpfen in Ungarn nach der Bestmarke der Schwedin Sarah Sjöström am Sonntag über 100 Meter Kraul in 51,71 Sekunden im Staffel- Rennen.

09:35 Uhr: +TENNIS+

Australischer Grand- Slam- Turniersieger Mervyn Rose gestorben

Das australische Tennis trauert um seinen früheren Star Mervyn Rose. Der Gewinner von insgesamt sieben Grand- Slam- Titeln sowie zwei Davis Cups starb im Alter von 87 Jahren. Der australische Tennis- Verband nannte am Dienstag in einer Mitteilung keine Einzelheiten. Rose gewann 1954 die Australian Open und 1958 die French Open im Einzel. Außerdem holte er in Australien, bei den US Open sowie in Wimbledon noch insgesamt vier Doppel- Titel und einen im Mixed. Als Trainer betreute Rose unter anderen die Damen- Stars Margaret Court, Billie King und Arantxa Sanchez. Der Linkshänder wurde 2001 in die internationale Hall of Fame des Tennissports aufgenommen.

07:38 Uhr: +FUSSBALL+

Chicharito- Wechsel zu Arnautovic- Klub West Ham perfekt

Torjäger Chicharito hat den Medizincheck bei West Ham United bestanden - damit ist der in der Vorwoche eingeleitete Wechsel des Mexikaners von Bayer Leverkusen zum Premier- League- Klub von Marko Arnautovic perfekt. Wie die Londoner am Montagabend mitteilten, beträgt die Ablösesumme für den 29- Jährigen 17,86 Millionen Euro. Bereits am Donnerstag hatte Javier Hernandez vorbehaltlich der erfolgreichen sportmedizinischen Untersuchung bei seinem neuen Verein den Vertrag unterschrieben. Der einstige Profi von Manchester United war nach einer einjährigen Leihe zu Real Madrid 2015 für rund zwölf Millionen Euro zu Leverkusen gewechselt. Während seiner zwei Saisonen in Leverkusen erzielte er in 76 Pflichtspielen 39 Tore.

21:43 Uhr: +FUSSBALL+

Brasiliens WM- Tormann von 1982 gestorben! Brasiliens WM- Tormann von 1982, Waldir Peres, ist im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte der brasilianische Fußballverband mit. Der frühere Spieler des FC Sao Paulo absolvierte 617 Ligaspiele und war bei den WM- Endrunden 1974, 1978 und 1982 dabei. 1982, als Brasilien in der Zwischenrunde am späteren Weltmeister und Gastgeber Italien scheiterte, als Stammtorwart.

20:47 Uhr: +FUSSBALL+

Paulo Otavio wechselt vom LASK zum FC Ingolstadt! Abwehrspieler Paulo Otavio ist vom LASK zum deutschen Bundesliga- Absteiger FC Ingolstadt gewechselt. Der Brasilianer unterschrieb bei den Deutschen einen Vierjahresvertrag, wie die Oberösterreicher am Montag mitteilten. Laut Medienberichten bezahlte Ingolstadt etwa 1,5 Millionen Euro für den Linksverteidiger.

20:45 Uhr: +FUSSBALL+

Italiens Ex- Teamstürmer Cassano tritt nun doch zurück! Der ehemalige italienische Internationale Antonio Cassano hat am Montag seinen endgültigen Rückzug vom Profi- Fußball verkündet. Nur eine knappe Woche, nachdem er angekündigt hatte, seinen Vertrag bei Hellas Verona nicht zu erfüllen und dann wenige Stunden später einen Rückzieher machte, erklärte Cassano nun seine Karriere doch für beendet.

20:36 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester City verpflichtet Mendy für Rekordsumme! Manchester City hat den französischen Nationalspieler Benjamin Mendy vom AS Monaco verpflichtet. Der 23- jährige Verteidiger unterschrieb bei den Engländern einen Fünfjahresvertrag, wie der Klub von Trainer Pep Guardiola am Montag bekannt gab. Nach Informationen des TV- Senders BBC überwies Manchester City umgerechnet etwa 58 Millionen Euro an den AS Monaco. Damit wurde Mendy zum teuersten Verteidiger der Welt. Die Monegassen hatten den Linksverteidiger erst vor einem Jahr für 12 Millionen Euro von Olympique Marseille verpflichtet. In Manchester ist Mendy nach Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson Moraes und Danilo der fünfte namhafte Neuzugang des Sommers.

19:57 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

19 Russen dürfen bei WM in London antreten! 19 russische Leichtathleten wollen trotz Doping- Sperre bei der WM in London Anfang August unter neutraler Flagge antreten. Der Weltverband in Monte Carlo habe ihre Anträge des russischen Leichtathletikverbands (WFLA) am Montagabend genehmigt, sagte die WFLA- Programmleiterin Jelena Orlowa der Agentur R- Sport in Moskau. Russland kämpft seit Jahren mit massiven Dopingvorwürfen. Die Welt- Anti- Doping- Agentur WADA vermutet eine systematische Beteiligung des Staates. Die Regierung weist dies zurück.

17:59 Uhr: +FUSSBALL+

Ein Spiel Sperre für Rapid- Stürmer Joelinton! Stürmer Joelinton steht Rapid am Samstag im Meisterschaftsduell in St. Pölten nicht zur Verfügung. Für die Tätlichkeit des Brasilianers beim Saisonauftakt gegen Mattersburg (2:2) am vergangenen Wochenende sprach der Strafsenat der Bundesliga am Montag eine Sperre von zwei Partien, davon eine auf sechs Monate bedingt, aus.

17:46 Uhr: +FUSSBALL+

Spanisches Sportgericht eröffnet Verfahren gegen Villar! Das höchste spanische Sportgericht (TAD) hat ein Disziplinarverfahren gegen den wegen Korruptionsvorwürfen festgenommenen Chef des Fußballverbandes RFEF, Angel Maria Villar Llona, eröffnet. In der Folge wird am Dienstag der Oberste Nationale Sportrat über eine Suspendierung des 67- Jährigen entscheiden. Das sagte am Montag TAD- Präsident Enrique Arnaldo.

Angel Maria Villar Llona Foto: AFP

Villar Llona, der auch FIFA- und UEFA- Vizepräsident ist, war am vergangenen Dienstag zusammen mit seinem Sohn Gorka und mehreren weiteren Top- Funktionären festgenommen worden. Gegen ihn wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt. Nach einer Entscheidung des zuständigen Ermittlungsrichters muss der Fußball- Boss, der dem spanischen Verband seit fast 30 Jahren vorstand, zunächst in Haft bleiben. Erst im Mai war er für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden.

14:35 Uhr: +TENNIS+

Haider- Maurer in Hamburg in erster Runde ausgeschieden! Andreas Haider- Maurer ist wie erwartet auch in seinem zweiten großen Turnier nach seiner 19- monatigen Verletzungs- Auszeit gleich zum Auftakt ausgeschieden. Der 30- jährige Niederösterreicher, der zuletzt in Wimbledon sein Comeback gegeben hatte, musste sich beim ATP- 500- Turnier in Hamburg dem argentinischen Sandplatz- Spezialisten Diego Schwartzman nach 75 Minuten mit 2:6 und 3:6 beugen.

12:09 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck verzichtet auf "Swim- off"! Felix Auböck hat auf eine mögliche WM- Semifinal- Teilnahme bei der WM in Budapest verzichtet. Der Niederösterreicher belegte am Montagvormittag im Vorlauf über 200 m Kraul in 1:47,40 Minuten Platz 16, zeitgleich mit dem Ägypter Marwan Elkamash. Doch Auböck, am Vortag WM- Fünfter über 400 m Kraul, verzichtete nach Rücksprache mit seinen Betreuern im Hinblick auf das weitere WM- Programm aufs Swim- off.

11:51 Uhr: +FORMEL 1+

Robert Kubica testet für Renault! Am Montagmorgen teilte Renault mit, dass der frühere BMW- Formel 1- Pilot an den Testfahrten nach dem Grand Prix von Budapest teilnehmen wird. Der aktuelle Pilot Jolyon Palmer (26) ist für den Mittwoch nach dem Rennen damit raus. Kubica war vor sieben Jahren zuletzt Formel 1 gefahren. Im Februar 2011 war er bei einem Ralley- Rennen verunglückt. Seitdem ist die Bewegungsfähigkeit seiner rechten Hand stark eingeschränkt. Eine Garantie für ein Formel 1- Comeback gibt es nicht. Renault- Teamchef Cyril Abiteboul sagte, dass nach dem Test analysiert werde, unter welchen Voraussetzungen eine Rückkehr in die Formel 1 Sinn ergeben würde. Ist Kubica in Budapest allerdings ebenso schnell, wie bei seinen vorherigen Testfahrten dieses Jahr in Valencia, dürfte es mit dem Comeback schon deutlich schneller gehen. Schafft Kubica alle erforderlichen Hürden für ein Formel- 1-Comeback (u.a. das Aussteigen aus dem Auto binnen fünf Sekunden), ersetzt er schon in Spa (27. August) den erfolglosen Jolyon Palmer.

11:20 Uhr: +SCHWIMMEN+

Auböck muss bei WM über 200 m Kraul ins "Swim- off"

Felix Auböck ist am Montagvormittag bei der WM in Budapest 1:47,40 Minuten über 200 m Kraul geschwommen. Damit kam der Niederösterreicher im Vorlauf auf den 16. Platz. Da aber auch der Ägypter Marwan Elkamash exakt diese Zeit erreicht hatte, musste Auböck ins "Swim- off" um den letzten Semifinal- Platz. Caroline Pilhatsch landete indes über 100 m Rücken in 1:02,10 Minuten auf dem 29. Endrang.

08:53 Uhr: +FUSSBALL+

Manchester United schlägt Real Madrid im Elfmeterschießen

Champions- League- Sieger Real Madrid hat sein erstes Testspiel beim International Champions Cup mit 2:3 nach Elfmeterschießen gegen Manchester United verloren. Nach 90 Minuten hatte es durch Tore von Jesse Lingard und Carlos Casemiro 1:1 gestanden. Für die Engländer war es nach den Erfolgen gegen Los Angeles Galaxy (5:2), Real Salt Lake (2:1) und Manchester City (2:0) bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

07:35 Uhr: +FUSSBALL+

Jamaika schafft den Einzug ins Gold- Cup- Finale

Jamaikas Nationalmannschaft hat beim Gold- Cup- Turnier in den USA das Finale erreicht. Mit 1:0 (0:0) besiegte die Mannschaft von der Karibikinsel am Sonntag (Ortszeit) im Halbfinale Titelverteidiger Mexiko. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Kemar Lawrence in der 88. Spielminute per Freistoß den entscheidenden Treffer. Im Finale am Mittwoch trifft Jamaika auf Gastgeber USA. Die US- Boys hatten sich am Samstag im ersten Halbfinalspiel mit 2:0 gegen Costa Rica durchgesetzt. Für Jamaika ist es der zweite Gold- Cup- Finaleinzug in Folge. Das Endspiel vor zwei Jahren verlor das Team mit 1:3 gegen Mexiko. Das diesjährige Finale des Kontinentalwettbewerbes der FIFA- Konföderation CONCACAF findet im Levi's Stadium in Santa Clara im US- Bundesstaat Kalifornien statt.

