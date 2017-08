2:0! Schalke schockt Leipzig zum Auftakt

Deutschlands Vizemeister RB Leipzig ist mit einer Niederlage in die Bundesliga- Saison gestartet. Das Überraschungsteam der vergangenen Saison verlor am Samstag verdient bei Schalke 04 0:2. Für die Gelsenkirchener sorgte Nabil Bentaleb mit einem Foulelfmeter vor der Pause (43.) für die Führung. Jewgeni Konopljanka schloss in der zweiten Spielhälfte einen Konter (73.) zur Entscheidung ab.