12 Punkte und 6 Rebounds von Pöltl zum Geburtstag

Pöltl war in der Nacht auf Samstag beim dritten Preseason- Erfolg der Kanadier 24 Minuten mit von der Partie. Sechs seiner neun Wurfversuche aus dem Spiel fanden ihr Ziel. Die Statistik wies zudem zwei Assists und einen Ballverlust für den 21- Jährigen aus. Topscorer der Raptors war Fred Van Vleet mit 31 Punkten. Stars wie Kyle Lowry, DeMar DeRozan oder Jonas Valanciunas wurden in dem Test geschont.

"Guter Sieg für die jungen Spieler gegen den argentinischen Meister. Beim ersten Heimspiel in Toronto herrschte eine coole Atmosphäre. Wir sind schön langsam ready für die Regular Season", postete Pöltl auf Facebook.

Kommende Woche stehen noch zwei weitere Tests - bei den Detroit Pistons und Washington Wizards - an. Der Start in die NBA- Saison erfolgt für die Kanadier in der Nacht auf 27. Oktober. Erster Gegner ist Detroit.