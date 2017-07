Thomas schlüpft in Düsseldorf in "Maillot Jaune"

Der Brite Geraint Thomas hat das Zeitfahren zum Auftakt der 104. Tour de France in Düsseldorf gewonnen und ist damit der erste Mann im Gelben Trikot! Der Fahrer vom Team Sky bewältigte die 14 Kilometer lange Strecke am Samstag auf regennasser Straße in 16:04 Minuten. Bester der Favoriten war Christopher Froome als Sechster mit zwölf Sekunden Rückstand. Bester Österreicher war Michael Gogl als 110.