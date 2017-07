Sobotka gegen Lehrstellen für junge Asylwerber

AMS- Vorstand Johannes Kopf will den Lehrstellenmarkt für junge Flüchtlinge, die auf ihren Asylbescheid warten, weiter öffnen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat dieser Forderung am Montag eine Absage erteilt: "Wir können in einer Zeit, in der Österreich massiv durch einen Flüchtlingsstrom belastet ist, nicht ernsthaft über eine Öffnung des Arbeitsmarktes, in welcher Form auch immer, reden", so Sobotka in einer Aussendung.