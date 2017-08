Heiße Debatte um Burkini- Erlaubnis in Freibad!

"Aushang im Freibad Leonding. Wer ist politisch dafür verantwortlich? Diskriminierung wird von der SPÖ als Gleichberechtigung verkauft", twitterte etwa Neo- ÖVPler Efgani Dönmez samt Foto vom umstrittenen Aushang.

Dieser wurde platziert, weil vor wenigen Tagen eine Dame im Burkini gebadet hat - und deshalb große Aufregung im Bad herrschte. "Unser Bademeister wurde laufend in Diskussionen verwickelt", erklärt Leondings Bürgermeister Walter Brunner (SPÖ), warum man die Info aufgehängt hat. Die Aufregung versteht er allerdings nicht: "Es ist in den Vorschriften klar geregelt, dass man nur mit Badebekleidung ins Wasser darf - und ein Burkini ist eben eine Badebekleidung."



Dönmez ärgert sich: "Das ist falsch verstandene Toleranz"

Was Neo- ÖVPler und Integrationsexperte Efgani Dönmez ganz anders sieht: "Das ist falsch verstandene Toleranz. Da wird versucht, etwas salonfähig zu machen, was bei uns nichts verloren hat. So probiert man, den öffentliche Raum zu beeinflussen."

Christian Kitzmüller, Kronen Zeitung