Hafenstadt wächst um eine Bettenburg mit Weitblick

Mit dem Umbau der alten Obst- und Gemüsehalle in ein Bürogebäude wurde das Hafen- Projekt begonnen, Mitte 2018 ziehen bereits Mieter ein. Bald wird auch die erste Dachfläche im Hafen bespielt: Die Bauträgerfirma Seaport baut heuer auf ein dreistöckiges ehemaliges Quelle- Gebäude, das in etwa so viel Platz wie eineinhalb Fußballfelder bietet, ein Drei- Sterne- Hotel. Rund 160 Zimmer in zwei Geschoßen und ebenso viele Parkplätze sind angedacht, dazu 30 Apartments für längere Aufenthalte. In das "Best Western Seaport Hotel", das die Plaza Hotelgroup, wie die "Krone" bereits berichtete, betreiben wird, werden rund 7,5 Millionen Euro investiert. Im Herbst 2018 soll die Bettenburg mit Blick auf den Handelshafen eröffnen. Bekanntlich soll auf den Dächern alter Lagerhallen bis 2024 auch eine Kultur- und Freizeitmeile entstehen.

300 öffentliche Parkplätze geplant

2018 wird die Linz AG dann eine Tiefgarage und ein Parkshaus mit insgesamt 600 Plätzen (300 davon öffentlich) errichten. Diese 18- Millionen- Euro- Maßnahme soll Mitte 2019 fertig sein. Weiters erhält der Bahnhof Stadthafen ein viertes Gleis für Güterzüge. "Diese Investitionsvorhaben stellen wichtige Signale für wirtschaftlichen Optimismus dar", meldet sich Stadtchef Klaus Luger erfreut aus dem Urlaub.

Lisa Prearo, Kronen Zeitung