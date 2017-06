Was würden Sie bei 50 Grad tun?

Rund 110 Grad Fahrenheit hat es Pheonix, der Hauptstadt des US- Staates Arizona, zurzeit jeden Tag. In Celsius sind das knapp über 43 Grad. Sonne sind die Menschen hier gewöhnt: durchnschnittlich brennt die Sonne in Pheonix 312 Tage im Jahr vom Himmel. Von Mitte Mai bis Mitte September liegen die Temperaturen bei über 38, manchmal werden es bis zu 46 Grad! Kein Wunder also, dass die meisten Gebäude und Fahrzeuge in Arizona klimatisiert sind. Im schlimmsten Fall hilft immer noch ein Hüpfer in den Pool...

Tiere müssen geschützt werden

Sobald man aber nach draußen muss, ist man der Sonne schutzlos ausgeliefert. Während die meisten Menschen die Wahl zwischen kühlen Innenräumen und brennender Hitze haben, ergeht es vielen Tieren und Pflanzen oft eher schlecht. Hundebesitzer legen ihren Vierbeinern deshalb "Schuhe" an, die sie vor dem heißen Asphalt schützen.

Hunde müssen spezielle "Schuhe" tragen, um sich ihre Pfoten nicht zu verbrennen Foto: twitter.com/Phoenixinformer

Mülltonne geschmolzen

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursieren seit Tagen auch wieder Fotos von einer geschmolzenen Mülltonne. Diese sind zwar bereits zwei Jahre alt, stammen aber auch aus Arizona. Heuer scheinen vor allem Verkehrsschilder unter den Hitze- Opfern zu sein.

Mülltonnen sind nicht die einzigen Gegenstände, die in der Hitze schmelzen. Foto: twitter.com/__isaaccc

"Viel Wasser trinken und einschmieren!"

Auch in Nevada sind um die 45 Grad Celsius angesagt: "So heiß wird es hier eigentlich jedes Jahr. Da gibt es drei Dinge zu beachten: Viel Wasser trinken, ordentlich mit Sonnencreme einschmieren - und aufpassen, dass man sich nicht verkühlt", sagt Rafi, ein Taxifahrer aus Las Vegas. Denn natürlViich sind sämtliche Innenräume auf 20 Grad oder weniger gekühlt. Was im ersten Moment angenehm sein mag, kann bald zu einer Verkühlung werden. Behörden warnen und geben zusätzlich Tipps: "Kleiden Sie sich passend und versuchen Sie, wenn möglich, zwischen 10 und 16 Uhr keine körperlich anstrengenden Arbeiten zu erledigen. Beachten Sie, dass das Lüften mit Ventilatoren und offenen Fenstern nicht ausreichen dürfte."

"Handschuhe" helfen nicht nur vor Kälte... Foto: twitter.com/Adam_Myers99

Backe, backe Kuchen...

Viele Twitter- Nutzer nehmen die aktuelle Hitzewelle mit Humor und experimentieren mit den extremen Temperaturen. Offensichtlich ist es einigen gelungen, mit der Hitze Kekse zu backen. Jemand postete außerdem ein Foto von einem Spiegelei, das er in der Sonne gebraten haben dürfte - bei knapp 48 Grad!