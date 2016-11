Thiem unterliegt Djokovic nach Super- Krimi!

Das war bitter! Dominic Thiem hat im Super- Krimi zum Auftakt der ATP World Finals in London gegen Novak Djokovic zwar das dramatische Tie- Break im ersten Satz sensationell mit 12:10 gewonnen, am Ende aber die "Schlacht" verloren. Gegen den "Außerirdischen" gewann der Österreicher, der am Dienstag erneut in der atemberaubenden O2- Arena im Einsatz ist, zwar seinen allerersten Satz gegen Djokovic überhaupt, doch letztlich jubelte der Serbe über ein 6:7, 6:0, 6:2.