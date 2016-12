Terror- Teufel von Berlin in Mailand erschossen!

Der mutmaßliche Berlin- Attentäter Anis Amri ist tot. Der "Terror- Teufel von Berlin", wie ihn die "Bild"- Zeitung getauft hatte, wurde in der Nacht auf Freitag in Mailand erschossen, nachdem er das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet hatte. Der 24- jährige Tunesier war kontrolliert worden, als er nach 3 Uhr früh zu Fuß mit einem Rucksack in der Nähe des Bahnhofes im Vorort Sesto San Giovanni unterwegs war. Laut Berichten waren seine letzten Worte "Allahu Akbar". Die aktuellsten Informationen: