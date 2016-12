Das war die Jagd auf den Attentäter Anis Amri

Großes Aufatmen in Berlin: Der 24- jährige Anis Amri, der am Montagabend im Zentrum der deutschen Bundeshauptstadt mit einem Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast ist und dabei zwölf Menschen getötet sowie Dutzende weitere teils schwer verletzt hat, wurde in der Nacht auf Freitag Mailand erschossen. krone.at fasst die dramatische Jagd auf den Todeslenker zusammen.