Sturm: Monschein, Djuricin - oder kommt Hoffer?

Neben den Teamspielern fehlten beim Auftakt auch Schmerböck (Zahn- OP) und Huspek (Nasen- OP) - ab nächster Woche sollen aber alle Kaderspieler an Bord sein. 19 Feldspieler hat Franco Foda derzeit - mit 20, 21 wollen die "Schwarzen" in die Europacup- Saison gehen. Mit den bisherigen Neuen ist der Coach zufrieden: "Wir haben gute Spieler dazu bekommen, sie sind noch relativ jung, haben viel Entwicklungspotenzial." Günter Kreissl fixierte am Dienstag den Transfer des Ex- Rieders Zulj, im Gegenzug landet Chabbi im Innviertel. "Wir haben eine mündliche Einigung mit den Riedern, die keine Leihe, sondern nur einen fixen Wechsel wollten." Weitere Abgänge schloss der Sportchef aus.

Foto: GEPA

"Interessante Spieler"

Zwei Spieler könnten beim "Euro- Fighter" noch andocken. Neben einem Links- Verteidiger bzw. Innenverteidiger (Bayern- Amateur Puchegger steht am Prüfstand) hält man die Augen weiter nach einem Offensiv- Allrounder offen. Laut Infos der "Steirerkrone" hat Sturm die Heimholung von Marco Djuricin noch nicht ad acta gelegt. Aber sie gestaltet sich kompliziert. Daneben hat man die Fühler auch nach Admira- Goalgetter Christoph Monschein ausgestreckt, dessen Vertragssituation aber noch einer Klärung bedarf. Und auch der Name von Jimmy Hoffer geistert durch Messendorf. Der Stürmer, der nach dem Abstieg von Karlsruhe am Markt ist, hat am Schwarzlsee neben Neo- Rieder Marko Stankovic sein Zuhause. Kreissl kommentiert die Gerüchteküche wie üblich kryptisch: "Das sind alles interessante Spieler"

Burghard Enzinger, Kronen Zeitung