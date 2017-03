Start der Outdoor- Saison im Wiener Museumsquartier

Die Outdoor- Saison im Wiener Museumsquartier ist am Mittwoch bei eher frischen Temperaturen gestartet worden. Ab sofort laden die beliebten Sitzmöbel, heuer in der Farbe "Twinnigrün", wieder zum Entspannen ein. Insgesamt 64 neue Möbel wurden im Haupthof platziert, in den Nebenhöfen stehen zudem 16 Sitzmöbel im bisherigen Türkiston.