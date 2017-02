Shiffrin startet in St. Moritz nur in RTL & Slalom

"Mikaela will sich auf ihre beiden Disziplinen konzentrieren, das ist der aktuelle Plan", bestätige US- Damenchef Paul Kristofic. Für den Teamevent hat der Trainer zwar noch nicht alle Hoffnungen sausen lassen, "es wird aber auch da ihre Entscheidung sein", erklärte der Coach. Shiffrin sieht zwei Hauptargumente für ihre Entscheidung.

Foto: GEPA

In den Speed- Bewerben noch nicht sattelfest genug

Einerseits will sie die Chance auf ihr drittes Slalom- WM- Gold in Folge nicht gefährden. Gleichzeitig fühlt sie sich in den Speed- Bewerben noch nicht so sattelfest, um auch bei heiklen Pisten- Bedingungen - wie in St. Moritz absehbar - an den Start zu gehen. Der jüngste Schneefall in St. Moritz spielt also mit eine Rolle. "Wir scherzen im Team, dass ich so etwas wie eine Schönwetter- Speed- Fahrerin bin", erklärte Shiffrin am Montag bei einer Pressekonferenz ihres Sponsorpartner Longines.

Foto: APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN

Shiffrin hatte in Cortina mit Startnummer 31 Anna Veith und damit das Podium im Super- G um nur drei Hundertstel verpasst und einige Zwischenzeitwertungen angeführt. "Aber dort hatten wir Sonne und eine perfekte Piste", erklärte sie. "Es ist besser, wenn ich nun trainiere und meine Chancen im Riesentorlauf und Slalom suche." Shiffrin plant, St. Moritz wieder zu verlassen und bei guten Bedingungen zu trainieren.

Foto: GEPA

Shiffrin: "Ich habe jetzt schon mehr Siege als je zuvor"

Dass sie am WM- Ende im Spezialslalom Favoritin ist, ist der Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin bewusst. Mit dem Druck umzugehen, sei so eine Sache, betonte sie. "Aber es war bisher schon ein großartiger Winter", betonte die achtfache Saisonsiegerin, die auch um ihre erste große Kristallkugel kämpft. "Ich habe jetzt schon mehr Siege als je zuvor. Also könnte ich auch heimfahren und mich trotzdem erfolgreich fühlen", ergänzte sie.

Foto: GEPA

"Und selbst wenn ich am Ende mit gar nichts da stehe, war es dennoch eine der erfolgreichsten Saisonen meiner Karriere." Heimfahren wird Shiffrin natürlich nicht, sondern sie will vielmehr erstmals Gesamtweltcup- Siegerin werden. "Wir haben ein aufregendes Saisonfinale mit Rennen in Squaw Valley und dem Finale in Aspen, also in meiner Heimat, vor uns."

Foto: Associated Press

US- Athleten starten in Superhelden- Rennanzügen

In St. Moritz werden die amerikanischen Rennläufer übrigens in Superhelden- Rennanzügen von Ausrüster Spyder an den Start gehen. Die Frauen fahren im Look von "Captain Marvel", die Herren in jenem von "Captain America".