Russische Hooligans drohen mit "Fest der Gewalt"

Russische Hooligans haben für die in ihrer Heimat ausgetragene Fußball- WM 2018 ein "Fest der Gewalt" angekündigt. In einer in der englischen BBC ausgestrahlten Dokumentation "Russia's Hooligan Army" erklärte etwa der Anführer der Hooligan- Gruppierung "Orel Butchers", dass Ausschreitungen zu "100 Prozent garantiert" seien.