Red Bull Salzburg ist wieder nicht zu stoppen

Mit Keita verlor Salzburg in der Sommerpause den überragenden Bundesliga- Spieler der Spielzeit 2015/16. Während dieser Saison musste der Meister auch noch die Abgänge von Hinteregger, Bernardo, Upamecano und zuletzt von Torjäger Soriano verkraften. Zudem helfen Dabbur, Gulbrandsen, Stangl und Rzatkowski, die um insgesamt zehn Millionen Euro geholt wurden, der Mannschaft nicht weiter. Die Stürmer Dabbur und Gulbrandsen sind sogar schon wieder verliehen worden. All das kann Salzburg aber nicht stoppen. Im Video oben sehen Sie den 5:0- Kantersieg gegen die Austria am vergangenen Liga- Wochenende!