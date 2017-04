Real taumelt gegen Valencia zu 2:1 im Titelkampf!

Superstar Cristiano Ronaldo hatte Real per Kopf nach Flanke von Dani Carvajal in Führung gebracht (27.). Es war das 20. Liga- Tor des Portugiesen in dieser Saison. Nach der Pause vergab Ronaldo allerdings auch einen Elfmeter. Valencia- Keeper Diego Alves parierte den äußerst schwach geschossenen Versuch (57.).

Nach dem Ausgleich durch einen sehenswerten Freistoß des ehemaligen Real- Akteurs Dani Parejo (82.) zitterten die "Königlichen", zogen den Kopf dank Marcelo aber noch einmal aus der Schlinge. Sie bejubelten den erst zweiten Liga- Sieg gegen Valencia seit 2013. Vier Partien trennen Real noch vom 33. Meistertitel der Clubgeschichte, darunter ein Nachtragsspiel gegen Celta Vigo. Verfolger Barca, vergangene Woche im direkten Duell in Madrid 3:2- Sieger, tritt erst am Abend (20.45 Uhr) im Derby gegen Espanyol an.

Als zweiter Absteiger nach Osasuna steht Granada fest. Die Andalusier kassierten mit einem 1:2 bei Real Sociedad die bereits fünfte Niederlage in Folge. Drei Runden vor Schluss fehlen dem seit drei Wochen vom englischen Ex- Nationalspieler Tony Adams betreuten Team uneinholbare zehn Punkte auf einen Nicht- Abstiegsplatz. Granada war 2011 nach 25 Jahren ins Oberhaus zurückgekehrt.

Die Ergebnisse der 35. Runde:

Freitag

Villarreal - Sporting Gijon 3:1

Samstag

Real Sociedad - Granada 2:1

Real Madrid - Valencia 2:1

Las Palmas - Atletico Madrid

Espanyol Barcelona - FC Barcelona

Sonntag

CA Osasuna - Deportivo La Coruna (12 Uhr)

Betis Sevilla - Alaves (16.15 Uhr)

Eibar - Leganes (18.30 Uhr)

Celta de Vigo - Athletic Bilbao (20.45 Uhr)

Montag

Malaga - FC Sevilla (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Barcelona 34 24 6 4 68 78 2. Real Madrid 33 24 6 3 52 78 3. Atletico 34 20 8 6 35 68 4. Sevilla 34 20 8 6 20 68 5. Villarreal 35 18 9 8 24 63 6. Real Sociedad 35 19 4 12 6 61 7. Ath. Bilbao 34 18 5 11 10 59 8. Eibar 34 14 9 11 7 51 9. Espanyol 34 13 11 10 1 50 10. Alaves 34 11 12 11 -8 45 11. Celta Vigo 33 13 5 15 -5 44 12. Valencia 34 11 7 16 -10 40 13. Las Palmas 34 10 9 15 -9 39 14. Malaga 34 10 9 15 -9 39 15. Real Betis 34 10 7 17 -16 37 16. La Coruna 34 7 10 17 -20 31 17. Leganes 34 7 9 18 -21 30 18. Gijon 35 5 9 21 -32 24 19. Granada 35 4 8 23 -46 20 20. Osasuna 34 3 9 22 -47 18