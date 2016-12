Rangnick: "Absteigen werden wir nicht mehr"

Auch im Top- Duell am 21. Dezember beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München. "Die Bayern interessieren uns erst nach dem Hertha- Spiel am 17. Dezember. Und grundsätzlich ist es doch so: Wir haben dort nichts zu verlieren", meinte Rangnick. "Das war im vergangenen Jahr anders, da waren wir in jedem Spiel Favorit."

Foto: GEPA

Rangnick hält auch den Meistertitel mit seiner jungen Mannschaft nicht für unmöglich. "Die Punkte aus den bisherigen Spielen haben wir ja auch mit den Spielern geholt, die jetzt bei uns sind. Und bei den Punkten, die wir geholt haben, würde ich nicht sagen, dass das reines Glück war", betonte der Sportchef.

# Team Sp S U N +/- P 1. Leipzig 13 10 3 0 18 33 2. FC Bayern 13 9 3 1 20 30 3. Hertha BSC 13 8 3 2 9 27 4. Hoffenheim 13 6 7 0 11 25 5. E. Frankfurt 13 7 4 2 8 25 6. Dortmund 13 7 3 3 16 24 7. Köln 13 6 4 3 6 22 8. Schalke 04 13 5 2 6 3 17 9. Leverkusen 13 5 2 6 -1 17 10. Mainz 13 5 2 6 -2 17 11. Freiburg 13 5 1 7 -8 16 12. Augsburg 13 3 5 5 -4 14 13. Gladbach 13 3 4 6 -9 13 14. Bremen 13 3 2 8 -15 11 15. Wolfsburg 13 2 4 7 -6 10 16. Darmstadt 13 2 2 9 -15 8 17. Hamburg 13 1 4 8 -17 7 18. Ingolstadt 13 1 3 9 -14 6