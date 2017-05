Peter Stöger: "Wir können etwas Großes erreichen!"

Die Zeitungen kennen seit Tagen nur dieses eine Thema, Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport verrät, warum der große Traum verwirklicht wird, zuletzt gab sogar Kölns Erzbischof Rainer Maria Woelki, ein bekennender "Eff Zeh"- Fan, ein Statement ab: "Der liebe Gott will auch nach Europa!" Euphorie pur, das Rheinergiestadion ist seit Wochen ausverkauft, Trainer Peter Stöger voller Vorfreude: "Wir können nur erahnen, was da an Unterstützung kommt, meine Jungs wissen, wozu sie imstande sind, wenn der Schub von den Fans kommt!"

Foto: GEPA

Stöger fühlt sich in diesen Tagen an den 22. Mai 2013 erinnert. Damals konnte die Austria in der vorletzten Runde daheim gegen Mattersburg den Meistertitel fixieren, schaffte dies mit einem furiosen 4:0 (schon nach zwölf Minuten war es 3:0 gestanden). Fast auf den Tag genau vier Jahre später kann Stöger ("für uns ist es einfach, wenn wir ins internationale Geschäft wollen, müssen wir gewinnen") Köln in den Europacup führen: "Wir können etwas Großes erreichen, allein dass Köln dieses Endspiel hat, ist schon ein Mega- Erfolg!" Es ist angerichtet, nach dem Spiel soll lange gefeiert werden, Zeit zum Ausschlafen gibt es danach genug: Sonntagabend geht es für vier Tage nach China zu einem Freundschaftsspiel gegen den Kölner Kooperationsklub Liaoning.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 33 24 7 2 64 79 2. Leipzig 33 20 6 7 27 66 3. Dortmund 33 17 10 6 30 61 4. Hoffenheim 33 16 13 4 27 61 5. Hertha BSC 33 15 4 14 0 49 6. Freiburg 33 14 6 13 -15 48 7. Köln 33 11 13 9 7 46 8. Bremen 33 13 6 14 -2 45 9. Gladbach 33 12 8 13 -4 44 10. Schalke 04 33 11 9 13 5 42 11. E. Frankfurt 33 11 8 14 -7 41 12. Leverkusen 33 10 8 15 -6 38 13. Mainz 33 10 7 16 -9 37 14. Augsburg 33 9 10 14 -16 37 15. Wolfsburg 33 10 7 16 -17 37 16. Hamburg 33 9 8 16 -28 35 17. Ingolstadt 33 8 7 18 -21 31 18. Darmstadt 33 7 3 23 -35 24