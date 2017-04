Pensionist (76) tot in seinem Haus aufgefunden

Schrecklicher Fund am Montag in Schwertberg im oberösterreichischen Bezirk Perg: Ein 76- jähriger Mann wurde von der Polizei tot in seinem Haus aufgefunden. Nachbarn hatten sich Sorgen gemacht, weil sie den alleinstehenden Pensionisten seit über einer Woche nicht mehr gesehen hatten und sich die Zeitungen im Briefkasten türmten.