MotoGP: Superstars im Anflug auf Spielberg

Genau wie die Strecke in der Obersteiermark. Bereits gestern trudelten die ersten riesigen Teamtrucks ein, begann der Aufbau. Immerhin 370 Tonnen Fracht hat der gesamte Motorrad- Tross bei sich. Der österreichische Hersteller KTM kommt mit knapp 14 Tonnen an Material. Nicht eingerechnet die supermoderne Hospitality aus Glas und Holz, die bereits aufgebaut ist. Mit im Gepäck ist auch der sensationelle neunte Platz von Pol Espargaro in Brünn. Ab heute kommen dann die Fahrer zum wohl schönsten Rennen im Jahr.

Foto: GEPA

"Ich freue mich auf Spielberg", sagte gestern Yamaha- Aufsteiger Jonas Folger. Der sich bei einem Sponsortermin in Ried im Innkreis für Spielberg aufwärmte. Wie groß die Vorfreude ist, zeigt die Tatsache, dass zu diesem Event knapp 1000 Fans bereits am frühen Vormittag in ein Einkaufszentrum strömten.

Auch Spielberg wird am Wochenende aus allen Nähten platzen. Im Vorjahr pilgerten an den drei Tagen 215.850 Fans an den Red Bull Ring - heuer werden es nicht viel weniger sein. "Ein cooles Rennen", schwärmt auch Marc Márquez. Der Weltmeister kommt mit zwei Siegen am Sachsenring und in Brünn als WM- Leader nach Österreich. "Für mich ist Spielberg ein zweites Heimrennen", sagte Folger, der aus seinem Heimatort Mühldorf am Inn die kürzeste Anreise in der gesamten Saison zu einem der 18 Rennen hat.

Ein Team reist sogar per Rad an

Die vielleicht ungewöhnlichste Anreise nach Spielberg hat aber das MotoGP- Team von Marc VDS. Die Piloten Jack Miller und Tito Rabat setzten sich gestern in Brünn auf das Rennrad, kurbeln die über 300 Kilometer in die Steiermark ab. Rabat musste sich deshalb in Tschechien noch kurzfristig eine Raddress kaufen. Heute ist in Bad Ischl noch eine Canyoning- Tour geplant.

Sportlich wild wird es für Rossi, Márquez, Lorenzo und Co. in Spielberg dann ab Freitag. Dann steigt das erste Training, Samstag das Qualifying und Sonntag das Rennen. Für alle drei Tage sind noch ganz wenige Restkarten verfügbar.

Markus Neißl, Kronen Zeitung