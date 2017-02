Mehrere Tote bei Anschlag auf Höchstgericht

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) eine schwere Explosion ereignet, bei der Berichten zufolge mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden sind. Ein Polizeisprecher sagte, der Anschlag habe sich "um den Massud- Platz herum" ereignet. Dort liegen das Höchstgericht sowie internationale Einrichtungen wie etwa die US- Botschaft.