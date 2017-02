Marc Janko erzielt Siegestor für FC Basel

Marc Janko hat am Sonntag in der Schweizer Super League sein neuntes Saisontor erzielt. Der österreichische Teamstürmer wurde beim FC Basel im Heimspiel gegen Lausanne in der 70. Minute eingewechselt und traf 14 Minuten später zum 4:3- Endstand. Der Titelverteidiger war bereits 1:3 zurückgelegen.