Liverpool bietet 80 Millionen  für RB- Star Keita

In Leipzig will man von einem Abschied Keitas indes nichts wissen. RB- Sportdirektor Ralf Rangnick soll demnach nicht bereit sein, den Ex-Salzburger für eine Ablösesumme unter 80 Millionen Euro freizugeben. Damit würde der Offensivstar aus Guinea zum teuersten Verkauf der deutschen Bundesliga werden.

Keita kam vergangenen Sommer für kolportierte 15 Mio. aus Salzburg zum Schwesterklub nach Leipzig. In seiner Premieren- Saison in der höchsten deutschen Spielklasse bestritt er 31 Spiele, erzielte acht Tore und bereitete drei vor.

Foto: AFP

Liverpool weiter auf Einkaufstour

Nachdem vergangene Woche bereits der Transfer des Ägypters Mohamed Salah für 42 Mio. vom AS Roma fixiert wurde, steht nun Keita ganz oben auf dem Wunschzettel. Bisher hat Liverpool ein Angebot über 57 Mio. mit einem Jahresgehalt von 7,1 Mio. für den 22- Jährigen "stehen".

Vorteil für RB Leipzig im Keita- Poker: Im Gegensatz zum FC Liverpool, der den Weg über die Qualifikation gehen muss, ist man für die Gruppenphase der Champions League gesetzt. Nach Informationen der "Bild" will Keita noch ein weiteres Jahr in Leipzig bleiben.