Liendl mit Tor und Assist Matchwinner für 1860

Michael Liendl hat am Freitag seinen achten Saisontreffer in der zweiten deutschen Bundesliga erzielt. Das Tor war ein wichtiges, sicherte es doch 1860 München im Abstiegskampf einen wichtigen 2:1- Heimerfolg gegen die Würzburger Kickers. Der Ex- Austrianer wurde zur Pause eingewechselt und traf per Foulelfmeter gegen seinen ÖFB- Kollegen Jörg Siebenhandl zum zwischenzeitlichen 2:0 (78.).