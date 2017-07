Kevin Friesenbichler bleibt bei der Austria

Der Steirer war bereits in den vergangenen beiden Saisonen an die Wiener verliehen, nun sicherte sich der Klub aus Favoriten nach Auslaufen des Leihvertrages mit 30. Juni fix die Dienste des Ex- ÖFB- U21- Teamspielers. Über die Ablöse- Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Es waren sehr harte Verhandlungen mit Benfica, letztlich haben wir es geschafft, ihn endlich fix zu uns zu holen. Friesenbichler wird in den nächsten Jahren ein ganz wichtiger Spieler für uns sein und ist sicherlich einer der besten österreichischen Stürmer für die Zukunft", sagte Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Torjäger-

-

Coach Thorsten Fink kann damit weiter auf einen "Wunschspieler" bauen. "Er hatQualitäten, ist schnell, kopfballstark und hat einen guten Schuss. Er bringt also alles mitjetzt müssen wir noch gemeinsam daran arbeiten, dass er das noch besser auf den Platz bringt. Ich denke, dass es auch für ihn ein ganz wichtiger Schritt war, dass er endlich weiß, wohin er gehört", erklärte der Deutsche.

Friesenbichler machte 2016/17 44 Pflichtspiele für die Wiener und traf dabei zehnmal. In der Liga war er in 32 Partien dabei, meistens aber nur als Wechselspieler für den größtenteils gesetzten Olarenwaju Kayode. Nun wurde der Konkurrenzkampf an vorderster Front durch die Verpflichtung des Ex-Admiraners Christoph Monschein am Donnerstag noch größer.