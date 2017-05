Flüchtlingsquoten: Osteuropäer zahlen lieber

"Unsere Vision ist schlicht und einfach nicht, dass Flüchtlinge nach Tschechien kommen, und das vor allem aus Sicherheitsgründen", sagte Innenminister Milan Chovanec am Donnerstag vor Beginn des EU- Innenrats in Brüssel.

Prag: "Dieses System funktioniert nicht, wird nicht funktionieren"

Tschechien rechnet nach Angaben des Sozialdemokraten mit einer Strafzahlung von Dutzenden Millionen Euro, falls das Land eine etwaige Klage der EU- Kommission vor dem EU- Gerichtshof verlieren sollte. "Dieses System der verpflichtenden Quoten funktioniert nicht - und es wird nicht funktionieren", prophezeite Chovanec. Er forderte eine Hinwendung zum Konzept der sogenannten effektiven Solidarität, laut dem einzelne Länder sich anderweitig engagieren können.

Die Innenminister Tschechiens und der Slowakei: Milan Chovanec und Robert Kalinak Foto: AFP

Der tschechische Minister kritisierte zudem, dass sein Land an den Pranger gestellt wird. "Wir spielen ein Spiel darum, wer 20 Menschen aufnimmt und wer zwölf - derjenige, der 20 aufnimmt, ist der Gute, und derjenige, der wie Tschechien zwölf aufnimmt, der Böse", bemängelte Chovanec. Er werde weiter auf gründlichen Sicherheitschecks aller Umsiedlungskandidaten bestehen. In der Praxis hat Tschechien seit August keine Flüchtlinge mehr aus dem Programm aufgenommen. Dabei entfallen auf das Land knapp 1600 der 120.000 Flüchtlinge - auf diese Zahl hatte man sich im September 2015 geeinigt.

Polen: "Amtierende Regierung nicht an Vereinbarungen gebunden"

Bereits am Mittwoch hatte das Büro des polnischen Präsidenten klargestellt: "Die frühere polnische Regierung hat auf unverantwortliche Weise und unvereinbar mit den Interessen Polens die Zustimmung zu dem Programm gegeben." Diese Verpflichtungen müsse die amtierende Regierung allerdings nicht einhalten. Auf die Frage, ob Polen nicht EU- Recht verletze, antwortete ein Sprecher von Präsident Andrzej Duda, auch andere EU- Mitglieder hielten die Vereinbarung nicht ein.

Polens Präsident Andrzej Duda Foto: AFP

Ungarn und Slowkei kämpfen vor Gericht gegen Umverteilung

Ungarn und die Slowakei haben sogar gegen die verpflichtende Umverteilung von Flüchtlingen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union geklagt. Die Regierung in Budapest wirft der EU Schlampigkeit und Rechtsverstöße bei der Entscheidung zur Verteilung von bis zu 120.000 Flüchtlingen aus Italien und Griechenland im September 2015 vor. Der Quoten- Beschluss sollte damals "so rasch wie möglich angenommen werden, um jedweden Preis", warf Anwalt Miklos Feher als Vertreter der Regierung am Mittwoch bei einer Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg dem EU- Ministerrat vor. Dabei seien Verfahrensregeln verletzt worden. Auch die Slowaken argumentieren ähnlich. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.

Orbans Regierung geht hart gegen illegale Einwanderer vor. Foto: Associated Press

EU- Kommission ermahnt auch Österreich

Die EU- Kommission hatte wegen der Nicht- Aufnahme von Flüchtlingen am Dienstag nicht nur Polen, sondern auch Ungarn und Österreich ermahnt und Vertragsverletzungsverfahren in den Raum gestellt. EU- Innenkommissar Dimitris Avramopoulos begrüßte aber zugleich die "positive Haltung Österreichs" und die Ankündigung von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), mit der Umsiedlung von Flüchtlingen aus Italien anzufangen.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos Foto: AFP