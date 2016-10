Ex- Bullen- Coach Schmidt fliegt! "Leck mich . . ."

Vierte Saisonniederlage für Leverkusen, das 0:3 gegen Hoffenheim war aber der bisherige Höhepunkt an schwachen Leistungen. Trainer Roger Schmidt wird nun gehörig wackeln. Diesmal ließ er Julian Baungartlinger von Beginn an ran, doch auch der konnte nicht viel bewegen.

Und in Minute 52 platzte Schmidt der Kragen, er attackierte seinen Trainerkollegen Nagelsmann: "Was willst du Spinner! Setz dich auch deinen Platz und halt einfach die Schnaúze. Leck mich am A . . ." Daraufhin musste er natürlich auf die Tribüne.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 8 6 2 0 16 20 2. Hertha BSC 8 5 2 1 5 17 3. Hoffenheim 8 4 4 0 6 16 4. Köln 8 4 3 1 7 15 5. Leipzig 7 4 3 0 7 15 6. Dortmund 8 4 2 2 10 14 7. E. Frankfurt 8 4 2 2 5 14 8. Freiburg 8 4 0 4 -2 12 9. Mainz 7 3 2 2 2 11 10. Gladbach 8 3 2 3 -2 11 11. Leverkusen 8 3 1 4 -1 10 12. Augsburg 8 2 2 4 -4 8 13. Darmstadt 8 2 2 4 -7 8 14. Bremen 7 2 1 4 -9 7 15. Wolfsburg 8 1 3 4 -6 6 16. Schalke 04 7 1 1 5 -4 4 17. Ingolstadt 8 0 2 6 -10 2 18. Hamburg 8 0 2 6 -13 2