David Beckham tröstet Thiem: "Total verrückt"

Das "WM- Abenteuer" ist beendet - 6:7 (5), 3:6 vor 17.000 Fans gegen den Kanadier Milos Raonic! Dominic Thiem kassierte in seinem dritten Gruppenspiel die zweite Niederlage, verpasste damit beim in der Londoner O2- Arena den Einzug ins Semifinale der ATP Finals. "Es war wunderschön, aber der Abschied ist traurig!" Im Video oben sehen Sie, wie gut die Stimmung in der Halle war!