Caritas schlägt Alarm: Pflegenotstand droht!

In Österreich droht in den nächsten Jahren ein Pflegenotstand. Während heute fünf Prozent der Bevölkerung das 80. Lebensjahr vollendet haben, soll dies 2050 bereits 11,5 Prozent oder eine Million Menschen betreffen. Caritas- Präsident Michael Landau richtet einen warnenden Appell zum raschen Handeln an die Regierung.