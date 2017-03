Arbeiter (24) nach Deckeneinsturz in Lebensgefahr!

Dramatischer Unfall am Mittwochnachmittag im niederösterreichischen Bruck an der Leitha: Ein rund 100 Quadratmeter großer Teil einer Betondecke stürzte ein und begrub einen jungen Arbeiter unter sich. Der 24- Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen, musste sogar reanimiert werden und schwebt in Lebensgefahr. Auch ein Kollege, der in nächster Nähe stand, dürfte Verletzungen erlitten haben.